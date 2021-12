Styliste Sex and the City: Cynthia Nixon snapt niets van mode

In The Sunday Times vertelt Field dat ze momenteel werkt aan de serie Emily in Paris en daardoor niet beschikbaar was voor de reboot van de hitserie. Ze raadde daarom Molly Rogers aan voor de aankleding van And Just Like That..., die de klus met beide handen aanpakte. De twee hebben geregeld contact.

In het interview zegt Field dat ze begrijpt waar Rogers ’mee te dealen heeft’. „Ik ken die meiden. Sarah Jessica denkt dat ze alles weet – en dat is ook zo. Cynthia Nixon denkt dat ze alles weet – en dat is niet zo.” Nixon, die Miranda speelt in de franchise, is dan ook vaak onderwerp van de gesprekken tussen Field en Rogers. „Als we het over de serie hebben, gaat het over Cynthia. En dan zeg ik altijd tegen haar: ik herinner me nog goed wat jij nu meemaakt met haar.”