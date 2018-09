Frans Bauer dag en nacht bezorgd om vader

Vader Chris zit namelijk wel weer in de lappenmand. „Hij heeft COPD”, vertelt Frans.

„Dat betekent dat hij kortademig is en langzamer herstelt van ziektes. We zijn nu dus extra zuinig op hem. Want ik kan echt nog niet zonder hem.”

Frans gaat een groots moment tegemoet. Op 6 maart staat hij in theater Carré met zijn duizendste theatervoorstelling. Een mooi moment om tijdens dit gesprek, dat ín het Koninklijke Theater plaatsheeft, terug te blikken op het bijzondere leven van de publiekslieveling, vol emotionele hoogte- en dieptepunten. „Ik deel en verwerk alles op de bühne.”

Lees verder in De Telegraaf en in weekblad Privé.