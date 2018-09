Jan Kooijman presenteert Take Me Out

Dat onthult Jan in RTL Boulevard. Binnenkort beginnen de opnamen van de show. Jan heeft er in ieder geval veel zin in, maar is ook een beetje zenuwachtig.

Daarom zocht hij al contact met de oude presentator van het programma, Eddy Zoëy. "Eddy deed het fantastisch", zegt Jan. "Ik heb hem er ook over gebeld. We hebben meteen een afspraak gemaakt om wat te gaan drinken, kan ik meteen wat tips uit de Take Me Out-bijbel opschrijven."

25 maart is het datingprogramma bij RTL 5 op de kijkbuis te zien.