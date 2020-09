Henny Thijssen: ’Hazes kreeg mij weer aan het zingen’

Op 68-jarige leeftijd staat Henny Thijssen, na zijn winst in The Voice Senior, voor een nieuwe stap in zijn roemruchte muziekcarrière. Ⓒ ANP/HH

Jarenlang was hij de stille kracht achter hits van sterren als GERARD JOLING, TINO MARTIN, FRANS BAUER en ANDRÉ HAZES. Maar door zijn winst in de finale van The voice senior treedt HENNY THIJSSEN dan eindelijk uit de schaduw en laat hij Nederland kennismaken met zijn stem. Al had het weinig gescheeld of de 68-jarige liedjesschrijver was na een dramatische gebeurtenis helemaal gestopt met zingen…