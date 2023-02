’Kendall Jenner en Bad Bunny aan het daten’

„Ze zijn door vrienden aan elkaar voorgesteld. Hij is een paar weken geleden naar L.A. verhuisd en heeft een huis gekocht”, vertelt een bron. „Ze vindt hem leuk en heeft het naar haar zin. Hij is anders dan de mannen met wie ze in het verleden heeft gedatet. Hij is erg charmant.”

Jenner (27) had tot afgelopen najaar een relatie met basketballer Devin Booker. De 28-jarige Bad Bunny, oftewel Benito Antonio Martínez Ocasio, was eerder samen met sieradenontwerper Gabriela Berlingeri.