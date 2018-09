Ruud Gullit sluit vierde huwelijk niet uit

"Mijn scheiding van Estelle is nog niet officieel afgerond. Maar ik sluit niets uit wat een huwelijk met Maggie betreft", onthult de voetballegende in Story. "Ze is de liefde van mijn leven. Ik wil voor altijd bij haar blijven!"

Het zou voor Ruud de vierde keer zijn dat hij in het huwelijksbootje stapt. Eerder trouwde hij met Yvonne, Cristina en Estelle. "Ze hebben mij allen ooit happy gemaakt - en ik hen. En ze schonken mij zes fantastische kinderen. Maar het lijkt wel of ik nu pas op de plek ben aangekomen waar ik zijn moet."

Ruud en Maggie hebben elkaar ontmoet in St. Tropez, waar ze allebei vakantie vierden. De twee zijn nu zeven maanden bij elkaar.