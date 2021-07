Angelina Jolie wil af van wijngaard met Brad Pitt

De scheiding van Jolie en Pitt in 2016 „heeft hun vermogen om samen te werken als zakenpartners aangetast”, schrijven de advocaten van de actrice. Ze zou twee jaar lang hebben geprobeerd haar aandeel aan Pitt te verkopen, maar de twee werden het niet eens over de prijs en voorwaarden. Nu ze een partij heeft gevonden die haar deel van Chateau Miraval wil overnemen, wil Jolie dat een restrictie die in werking trad bij hun scheiding wordt opgeheven zodat ze de BV kan verkopen die haar deel van wijngaard in handen had.

Chateau Miraval was ooit een bijzondere plek voor het acteurspaar: ze gaven elkaar er in 2014 het ja-woord. Twee jaar later gingen ze uit elkaar en barstte er een enorme strijd los om de voogdij over hun kinderen Pax (nu 17), Zahara (16), Shiloh (15), Vivienne en Knox (12). In mei besloot een rechter dat de twee de voogdij gaan delen. Het stel heeft ook zoon Maddox, maar hij is inmiddels meerderjarig en valt niet meer onder de voogdijregeling.