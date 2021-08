Premium Het beste van De Telegraaf

Zelfs nuchtere vliegtuigtanker kon tv-ster niet redden uit alternatieve circuit Haar stoere Nol rouwt al twintig jaar om Sylvia Millecam

Sylvia en Nol verschilden als hemel en aarde, maar vielen toch als een blok voor elkaar. Hij bleef haar steunen tot aan haar overlijden. Ⓒ ANP/HH

Zou de legendarische Sylvia Millecam nog hebben geleefd, als zij destijds had gekozen voor andere behandelingen nadat bij haar borstkanker was ontdekt? Deze week twintig jaar geleden overleed de tv-ster, slechts 45 jaar oud, nadat zij zich had overgeleverd aan alternatieve genezers. Met haar vriend Nol kijken we terug op een bijzonder leven, dat nooit zo jong had mogen eindigen…