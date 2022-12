NOS-icoon Ron Fresen geniet van comeback op de radio

„Was als vanouds leuk dit, heb ervan genoten!” schrijft Fresen. Hij ontving in de uitzending Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij en besprak onder meer discriminatie in de Haagse horeca, het optreden van de politie en de ME na de overwinningen van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal en het uitsterven van Zwarte Piet.

Fresen, die bijna twintig jaar politiek verslaggever was bij de NOS, is sinds deze week een van de presentatoren van het wekelijkse politieke programma Spuigasten. Fresen begon zijn carrière eerder ook in de lokale journalistiek bij Omroep West.