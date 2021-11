Medewerker R. Kelly krijgt 8 jaar cel voor bedreigen getuige

Williams zou zich volgens de rechtbank schuldig hebben gemaakt aan intimidatie van het slachtoffer, wat hij deed om te voorkomen dat de getuige zijn baas R. Kelly wellicht in een slecht daglicht zou kunnen stellen tijdens de hoorzittingen. In juni 2020 heeft hij de auto in brand gestoken bij het huis van het slachtoffer in Florida.

De rechtszaak van Kelly was rond die tijd nog gaande, hij werd pas in september dit jaar veroordeeld door de rechter voor het misbruiken van minderjarige meisjes en het leiden van een georganiseerd crimineel netwerk dat gericht is op seksuele activiteiten, wat in de Verenigde Staten ook wel 'racketeering' wordt genoemd.

Williams trad voorheen op als PR-medewerker voor R. Kelly. Zijn advocaten bekijken de juridische mogelijkheden om de zaak aan te vechten.