Whitney Houston als hologram naar Nederland

Tijdens An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour wordt het hologram van de zangeres vergezeld door een liveband, achtergronddansers en -zangeressen. De opnames van de zang van Whitney worden daarnaast digitaal bewerkt voor een betere kwaliteit. Van februari tot en met april volgend jaar reist de productie door de Verenigde Staten en Europa. Kaartjes zijn vanaf vrijdag te koop.

Whitneys schoonzus en oud-manager Pat Houston was nauw betrokken bij de tournee. Ze wilde al langer dat hij er kwam en is tevreden met het resultaat. „Whitney is niet meer onder ons, maar haar muziek zal eeuwig voortbestaan.”