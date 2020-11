Freek de Jonge: Corrie was schat van een mens

„Onze Corrie (van Gorp) is overleden. Een legendarische comédienne. Bleef onzeker over haar rol in een ’Kannibaal als jij en ik’, maar stortte zich er elke avond met volle overgave in. Schat van een mens”, schrijft Freek.

Ook Cornald Maas brengt een eerbetoon aan Van Gorp, die bekend was als danseres, zangeres, actrice en comédienne. „Ooit getalenteerd danseres, later onbevangen rechterhand van André van Duin in hilarische sketches, ook vertolkster van carnaval-evergreens”, schrijft de programmamaker. „Maar bovenal: zichzelf, Rotterdams, poehaloos, genereus, lief.”

Claudia de Breij noemt de actrice „een schitterend type.” „Even over mensen die wél iets wezenlijks hebben toegevoegd tijdens hun tijd hier op aarde: Corrie van Gorp is overleden. Wat heb ik hard om die vrouw gelachen.”