Mentale gezondheid muzikanten onderzocht

Het onderzoek is bedoeld voor alle mensen die minimaal vijf jaar professioneel werkzaam zijn in de muziek. Zij kunnen de vragenlijst tot en met 9 november invullen. MusiCares maakt begin volgend jaar de uitslag bekend.

„Ons doel is om te leren hoe verschillende aspecten van het werk van een muzikale professional in relatie staan tot het welzijn en mentale gezondheid”, luidt de introductie van de enquête. „Het is een vrijwillige survey en alle antwoorden zijn vertrouwelijk. De resultaten worden gebruikt om MusiCares beter te informeren over de behoeftes van zijn cliënten en om de issues van levens en carrières in de muziek beter te begrijpen en te communiceren.”

Sinds de oprichting in 1989 heeft de organisatie miljoenen dollars gestopt in de muziekindustrie. In coronatijd startte MusiCares een speciaal fonds om artiesten en muzikanten financieel te ondersteunen vanwege alle geannuleerde optredens. Meer dan 19.000 mensen hebben daarvan gebruikgemaakt.