Temptation-verleider in elkaar geslagen op festival

Volgens de Temptation-ster – die te zien was in het laatste seizoen van het tv-programma – werd hij door zo’n twintig onbekenden belaagd en moest Samra voor hem springen. Giorgio, die flinke klappen kreeg en daarbij zijn neus brak, raakte bewusteloos en lag roerloos op de grond. Zijn verloofde brak haar arm en kneusde vier ribben.

Giorgio en Samra vóór de vechtpartij. Ⓒ Instagram

De Italiaanse Belg heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. „Ik laat me niet in elkaar slaan.” Samra roept via Instagram getuigen van de vechtpartij op om zich bij haar te melden. „Iedereen die een naam weet of getuige wil zijn, ik wil dat allemaal anoniem doen. Ik wil niemand erbij betrekken, maar ik vraag gewoon om hulp.”

Vlaamse media melden dat de politie van Maasland onderzoek doet naar de vechtpartij. De organisatie van Maze Festival zegt het incident te betreuren en benadrukt dat Giorgio meteen werd verzorgd.

De Vlaming was te zien als verleider in het laatste seizoen van Temptation Island. Ⓒ RTL