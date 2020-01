Gordon scoort lager dan gehoopt

„Ik ben vereerd dat ik zoiets moois mag maken met mensen waar ik van ben gaan houden! Een verrijking van mijn leven en dat is alles waard! The only way is up!! Volgende week nog meer kijkers voor 100 jaar jong!!”, schrijft Gordon op Instagram. „Dank jullie wel allemaal!”

In 100 Jaar Jong portretteert Gordon een aantal honderdjarigen. Eerder liet hij al weten nu ’eindelijk’ bij te willen dragen aan het succes van SBS6. „Ik hoop op minimaal 750.000 kijkers. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. En dat het daarna nog gaat stijgen.”