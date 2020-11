Dennis Schouten treft verrassing aan in woning Thierry Baudet

Wanneer hij de woning betreedt, ziet Dennis niet Thierry, maar een wildvreemde vrouw in haar ondergoed die dacht dat hij van de post was. „Ik ben de buurvrouw”, vertelt de onbekende vrouw. Op de vraag waar Baudet is, antwoordt ze: „Die is nu niet bereikbaar.” Wanneer Dennis vraagt hoe het nu met hem gaat, zegt ze: „Doe ik nu geen uitspraken over, heftige zaak.”

„Dat was een heel raar bezoek jongens. De deur ging open en toen kwam er een vrouw van een jaar of vijftig in ondergoed naar beneden. Dat is dus de buurvrouw van meneer Baudet, maar die zit dus wel in zijn woning. Het is een heftige zaak en hij is niet aanspreekbaar”, aldus Dennis.