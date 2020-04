Comicbook over Tiger King in de maak

De comic wordt geschreven door Michael Frizell, die aan persbureau Reuters laat weten dat het nog best een uitdaging was om zijn verhaal te vinden omdat er zoveel in de docureeks gebeurt. „Dat verzin je niet”, zegt hij over Tiger King, dat onder meer een jarenlange vete volgt tussen de eigenaar van een tijgerpark en de beheerder van een wildopvang. „Ik had nooit gedacht dat ik research zou doen voor een comic als deze.”

Tiger King werd erg populair tijdens de uitbraak van het coronavirus, waardoor veel mensen noodgedwongen thuis zaten. Volgens Netflix keken in de eerste tien dagen waarop de docureeks beschikbaar was alleen in de VS al 34 miljoen mensen naar de show.