’Frans Bauer gaat strijd tegen kilo’s niet winnen’

Van je kinderen moet je het hebben: Christiaan Bauer gelooft niet dat het Frans gaat lukken om op gewicht te komen. De 49-jarige volkszanger zit vol sportieve voornemens en laat zelfs lekkernijen als worstenbroodjes staan. Maar Christiaan kent zijn vader langer dan vandaag.

Voor de camera van RTL Boulevard reageert hij keihard op de afvalplannen van pa Bauer: „Afvallen is ook wel nodig. Hij moet een beetje fit worden. Hij wordt ook ouder, dan gaat het er minder snel af.” Maar of twintig gaat lukken betwijfelt hij: „Vijf lukt wel. Twintig is echt veel. Dan moet je het hele jaar door blijven gaan.”

Koelkast

Christiaan legt haarfijn de vinger op de gevoelige plek. Frans blijkt een stiekeme snoeper die vlak voor het slapen gaan de verleiding niet kan weerstaan: „Als we ’s nachts thuiskomen dan gaat ’ie naar de koelkast en dan gaat het hap-hap-hap (...) En dan een maand later is het ’Ja, dat dieet werkt niet!”

Toch hebben de Bauers meer vertrouwen in deze nieuwe afvalpoging. Frans is door Mariska overgehaald om samen lange wandelingen te maken, wat een uitstekende manier is om snel de nodige kilo’s te verliezen.