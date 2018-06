Hollywood 'spuwt gal' om 'borsten-lied'

De bedenker van de melige hitserie Family Guy nam het publiek in het Dolby Theatre in Los Angeles mee in de geschiedenis van Hollywoodsterren die ooit halfnaakt in de bioscoopzalen schitterden, tot grote afkeer van sommige actrices die in de zaal aanwezig waren.

In een vooraf opgenomen act kwamen onder meer de 'boobs' van Meryl Streep, Halle Berry, Kate Winslet, Naomie Watts en Angelina Jolie voorbij.

Met name het goede humeur van actrice Naomi Watts verdwijnt als sneeuw voor de zon als ze haar eigen persoontje in het borsten-lied van Seth voorbij hoort komen. tenminste dat lijkt zo, want ook de reacties van de sterren waren In scène gezet en vooraf opgenomen.

Voor Jennifer Lawrence, die vlak voordat ze haar gouden beeldje in ontvangst mocht nemen op haar plaat ging, bleef een verdere vernedering in het liedje bespaard.

Als MacFarlane grapt dat de voorgevel van Jennifer nog nooit op het witte doek te bewonderen is geweest , steekt The Hunger Games-actrice trots haar duim in de lucht.