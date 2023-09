Prins Harry blíjft afvuren op zijn familie

Opnieuw geeft prins Harry zijn familie een veeg uit de pan. Hij zegt geen steun van hen te hebben gekregen toen hij met mentale problemen terugkeerde uit Afghanistan. In aanloop naar de Invictus Games, die volgende week van start gaan, verschijnt nu de miniserie Heart of invictus. „Hij is erin geslaagd het allemaal over hém te laten gaan.”

In aanloop naar de Invictus Games, zaterdag in Düsseldorf, verscheen afgelopen de Netflix-serie Heart of Invictus. Daarrin gaat het voor een groot gedeelte om prins Harry. Ⓒ Netflix