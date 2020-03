Beatles-podium en ’tekst’ Hey Jude te koop

Het oude podium uit een kleine zaal in Liverpool, de thuisstad van de Beatles, brengt waarschijnlijk zo’n 20.000 dollar op (ongeveer 17.700 euro). De band gaf daar hun eerste echte optreden in mei 1960, toen de muzikanten zich nog de Silver Beetles noemden. „Dit podium is een uniek stuk dat op de markt komt, en heeft een lange geschiedenis”, zegt Jason Watkins, muziekspecialist bij het Amerikaanse veilinghuis.

Het vel met de gedeeltelijke tekst van Hey Jude, die McCartney schreef voor een opnamesessies in 1968, heeft een vraagprijs van 180.000 dollar (ongeveer 158.800 euro). „Deze songtekst is zeer waardevol en speciaal. Het is duidelijk een iconisch nummer dat iedereen kent. Deze handgeschreven aantekeningen hielpen enorm met de opname”, zegt Watkins.

Andere hoogtepunten tussen de Beatles-spullen zijn een tekening die John Lennon en Yoko Ono maakten en een opnamescript voor de videoclip van Hello, Goodbye uit 1967. De veiling vindt online plaats in het Hard Rock Cafe op Times Square in New York.