André Hazes viert mijlpaal: ’Nooit gedacht dat ik dit zou halen’

„Het leek me zo tof om te kunnen zeggen ’Ik ben al 1,5 jaar clean en nuchter’. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n mijlpaal zou kunnen halen. En dan ineens is het zo ver...”, schrijft de 29-jarige Hazes bij de foto.

Hazes trad in september 2021 terug uit de publiciteit met een burn-out. Later bleek dat de zanger ook kampte met een verslaving aan drank- en drugs. Afgelopen weekend maakte de zanger tijdens de concertreeks Holland Zingt Hazes zijn comeback op het podium.

Backstage vertelde de zanger aan Privé dat hij zo blij was als een klein kind dat het allemaal goed was verlopen. „Ik voel mij beter dan ooit. Was ik voorheen bang om op te moeten treden, dat was nu het tegenovergestelde. Ik had er zoveel zin in. Daar schrok ik eigenlijk wel van. Ik heb het mijzelf vroeger altijd enorm moeilijk gemaakt. We hebben ook niets aan het toeval overgelaten. Mijn therapeuten uit Spanje heb ik over laten komen, zodat ze in de gaten konden houden of alles goed ging. En dat was gelukkig zo.”