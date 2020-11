Echtgenote prins Michael van Kent besmet met coronavirus

Haar woordvoerder Simon Astaire vertelt tegen The Sun dat de huishoudster van de prinses ziek was geworden, en dat de prinses daarna positief had getest op het coronavirus. Zij en haar man prins Michael van Kent verblijven sindsdien in zelfisolatie in Kensington Palace. Prins Michael heeft zelf niet positief getest op het coronavirus.

De prinses, wiens echte naam Marie Christine von Reibnitz is, is getrouwd met Prins Michael, de neef van koningin Elizabeth. Door haar afkomst uit de lagere Duitse adel moet ze officieel met Prinses Michael van Kent aangesproken worden.