Actrice Kyra Sedgwick stuurde per ongeluk politie naar Tom Cruise

Het voorval vond begin jaren negentig plaats, toen Sedgwick en haar echtgenoot Kevin Bacon met nog wat andere bekende mensen door Cruise en zijn toenmalige echtgenote Nicole Kidman waren uitgenodigd voor een privéscreening van zijn film A Few Good Men. „Er was een open haard en ik zag een verstopt klein knopje. Ik vroeg me af waarvoor die knop was, dus drukte ik er op. Ik dacht dat er iets spannends zou gebeuren, dat de hele muur zou openschuiven”, lachte de 55-jarige.

Toen er helemaal niets gebeurde, werd ze nerveus. „Dus ik tik Tom op zijn schouder, hij zat net midden in een verhaal, en ik vertel hem dat ik op die knop heb gedrukt. Zegt ’ie: dat is de paniekknop!”

De ’panic button’ zorgde ervoor dat er stilletjes een politiemacht op de been kwam om te kijken wat er loos was in huize Cruise. „Ze moesten de screening stilleggen, het was een heel gedoe. Dus nee, daarna ben ik nooit meer gevraagd.”