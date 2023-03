Jan Slagter: ’Harry de Winter was een bevlogen, pure man’

„Harry was iemand die nooit onder stoelen of banken stak wat hij vond”, aldus Slagter. „Hij was aimabel en kon heel goed luisteren en praten. Hij gebruikte in zijn programma’s ook nooit een autocue. Hij had een paar blaadjes voor zijn neus en zag wel waar het gesprek heen ging.”

Slagter noemt De Winter ook „eigenwijs, maar op een goede manier. Toen we de plannen maakten voor Omroep MAX heb ik heel vaak met hem gediscussieerd. Hij zag de toegevoegde waarde van de omroep niet in. Maar later was hij óók de eerste die erkende dat hij ongelijk had gehad.”

De omroepbaas had de laatste dagen per app nog contact gehad met De Winter. „Hij vond elke keer weer een strohalm om zich aan vast te klampen: een nieuwe therapie, een nieuw idee. Dat optimisme dat hem zo kenmerkte heeft hij tot het einde toe gehad.”