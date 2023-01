Grote Prijs van Nederland terug van weggeweest

De Grote Prijs van Nederland is in 1983 opgericht vanuit een samenwerking tussen Muziekkrant OOR, de VARA en Lochem Festival. Het is hiermee de langstlopende live muziekcompetitie van ons land, die de carrières van onder anderen Junkie XL, Loïs Lane, Typhoon, Lucky Fonz III, Opgezwolle, Roosbeef, Eefje de Visser en WIES een boost heeft gegeven.

Stemmen via app

De competitie krijgt deze nieuwe editie een iets andere insteek. Het publiek krijgt namelijk invloed op het selectieproces. De aanmelding, selectie en de stemprocedure verlopen via een nieuwe app van het muziekplatform Sounders Music. De 30 geselecteerde talenten barsten volgende maand los in verschillende studio’s of op rooftoplocaties. De acts worden daar opgenomen en zijn vervolgens online te bekijken en te beoordelen in de Sounders app. De halve finales (8 en 15 april) en de finale (13 mei) zijn live bij te wonen in TivoliVredenburg in Utrecht.

Voor de winnaar van de Grote Prijs ligt een cheque klaar van 10.000 euro. Mentos heeft zich als naamgevend hoofdsponsor verbonden aan de Grote Prijs van Nederland. Nieuws over de livecompetitie wordt verspreid via radiostation QMusic in het vrijdagavondprogramma Stephan’s Pianobar. Zie ook groteprijsvan.nl