Film Instinct komt iets eerder uit vanwege Oscarselectie

Dat heeft filminstituut Eye, dat de selectie van de Nederlandse inzending organiseert, maandag laten weten. Instinct zou oorspronkelijk pas vanaf 3 oktober in de bioscopen te zien zijn, maar krijgt nu een roulatie direct ná de openingsavond van het Nederlands Film Festival. „Bioscopen mogen zelf besluiten of ze vanaf die dag mee gaan draaien”, verduidelijkt een woordvoerder van distributeur September Film.

Volgens een woordvoerder van Eye voldoet Instinct op deze manier aan de criteria van de Academy, die de Oscars uitreikt. De regels schrijven voor dat een film om kans te maken op het beeldje vóór 1 oktober in bioscopen in het land van productie voor betalend publiek te zien moet zijn geweest. „We hebben het nagevraagd bij de Academy”, stelt de zegsvrouw. „De film voldoet zo aan alle regels.”

Gediskwalificeerd

Veertien jaar geleden werd de Nederlandse inzending Bluebird van Mijke de Jong gediskwalificeerd door de Academy. De film was eerst op televisie te zien geweest, en dan verliest een film zijn recht op deelname in de categorie beste buitenlandse productie.

Instinct vertelt over een psychologe (Carice van Houten) die gevoelens ontwikkelt voor een tbs-patiënt (Marwan Kenzari) die zij behandelt. Half januari wordt bekendgemaakt wie de vijf genomineerden zijn in de categorie beste buitenlandse film.

De laatste Nederlandse nominatie in deze categorie was De Tweeling in 2004. De laatste maal dat Nederland het beeldje daadwerkelijk won, was in 1998 voor Karakter van Mike van Diem.