Bibi Breijman gaat ’nieuwe baby’ afleveren

„Ik was al heel jong toen ik één ding zeker wist! Ik wil zingen!”, schrijft Bibi op sociale media. „Het leven gaf me al zo veel en nu mag ik ook dat binnenkort gaan aanvinken.” De afgelopen drie jaar heeft ze muziek dan ook ’serieus op de eerste plek gezet’. „Schrijven, schrijven, dag en nacht ideeën, dictafoon vol blèren, uitwerken, samenwerkingen zoeken, een muzikale richting vinden. Materiaal om over te schrijven was er ineens in overvloed...”, vervolgt ze. „Ben in ieder geval hard aan het broeden op mijn eerste EP.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Breijman, bekend geworden door de realityserie Oh Oh Cherso, iets muzikaals doet. In 2014 deed Breijman al mee aan The Voice of Holland, maar wist zij niet verder te komen dan de auditieronde. Drie jaar later zong ze de sterren van de hemel in It Takes 2, waar ze in het team van Waylon terechtkwam en uiteindelijk won. Drie dagen na haar winst trad ze in Ahoy op tijdens zijn concertreeks.