Omstreden aflevering Fawlty Towers toch weer online

UKTV zegt in een verklaring dat het oude afleveringen van komische series voortaan vooraf van ’extra context en waarschuwingen’ zal gaan voorzien om zo aan te geven dat er mogelijk aanstootgevend taalgebruik in voor kan komen. „We zetten Fawlty Towers terug zodra we die waarschuwingen hebben toegevoegd, wat we in de komende dagen gaan doen.”

Het verwijderen van de bewuste episode lokte heel wat reacties uit, met onder meer hoofdrolspeler John Cleese die zijn ongenoegen liet blijken. De acteur beklemtoonde dat de grappen die nu ter discussie staan, juist de draak steken met het racisme binnen de Britse elite. „De Major was een oud fossiel, een overblijfsel van tientallen jaren eerder”, aldus Cleese. „We steunden zijn overtuigingen niet, we staken er de draak mee. Als mensen te stom zijn om dat te begrijpen, wat kan ik dan nog zeggen?

Eerder deze week verwijderde Netflix al de serie Little Britain vanwege de vele sketches over donkere mensen. HBO haalde de filmklassieker Gone with the Wind offline, omdat de film volgens de zender racistische vooroordelen bevat.