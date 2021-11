Prins Laurent geïrriteerd na opmerking over verkeerd dragen mondkapje

Laurent droeg het mondkapje enkel over zijn mond en niet, zoals het hoort, over zijn neus. Een toeschouwer voor de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel sprak hem daarop aan. De prins vertelde dat hij hem naar beneden had geschoven zodat zijn bril niet zou beslaan en schoof hem na de opmerking zichtbaar geïrriteerd alsnog over zijn neus.

Laurent was maandag samen met onder anderen zijn ouders koning Albert en koningin Paola aanwezig bij het jaarlijkse Te Deum in de kathedraal. Koning Filip en koningin Mathilde waren zoals gebruikelijk niet bij de dankdienst. Het is traditie dat het staatshoofd nooit naar festiviteiten rond Koningsdag gaat.