’Brieven uit Genua’ vanuit je luie stoel

Acteurs Servé Hermans en Michel Sluysmans, sopraan Lies Verholle en pianiste Elisabeth De Loore brengen de gelijknamige roman van huisschrijver Ilja Leonard Pfeijffer opnieuw - in aangepaste vorm - tot leven. De voorstelling, in regie van Michel Sluysmans, was eerder te zien in 2016.

Regisseur Michel Sluysmans: „In deze vervreemdende tijd van isolement, onzekerheid en social-distancing is de nood aan verbinding en het creëren van een collectieve ervaring groot. Een online vergaderplatform maakt het mogelijk dat we live samen kunnen komen met ons publiek, dat we elkaar kunnen zien en horen. Brieven uit Genua leent zich vanwege haar literaire en muzikale kwaliteiten in onze ogen bij uitstek voor dit medium. We hopen op deze manier -al is het online- iets van troost te kunnen bieden aan ons publiek. Want aan hoop, geloof en liefde is er nu misschien wel meer behoefte dan ooit.”

Virtuele stoelen

Er zijn 90 virtuele stoelen beschikbaar voor Brieven uit Genua en de voorstelling begint om 20.00 uur. Alleen hoef je er dit keer niet de deur voor uit, maar kun je gewoon kijken vanuit je luie stoel. Aanmelden kan via de website van Toneelgezelschap Maastricht (toneelgroepmaastricht.nl). Op volgorde van binnenkomst wordt een stoel gereserveerd en woensdag krijgt men via de mail instructies toegestuurd.

In Brieven uit Genua speelt Servé Hermans de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, die in 2008 samen met zijn geliefde Gelya naar Rome fietst. Het stel vestigt zich in Genua, de labyrintische havenstad met haar duistere steegjes, ontelbare palazzi en evenzovele gelukzoekers. Een paar jaar later vertrekt Gelya naar Berlijn, en vindt de schrijver zichzelf terug onder een lekkende parasol in het barre, bange oord dat werkelijkheid heet. Hij probeert zijn leven te vatten in brieven, gericht aan zijn voormalige geliefde Gelya. Alle brieven zijn echt en daadwerkelijk verstuurd. Tijdens het schrijven van de brieven gebeurt wat de schrijver in zijn stoutste fantasieën niet had durven verzinnen.

Brieven uit Genua is een intiem literair en muzikaal miniatuur over de verhouding tussen feit en fictie, wens en waarheid, schrijven en leven. Een ode aan de poëzie en de kracht van zowel de kunst als het echte leven.