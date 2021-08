’Ik hoop dat Sonja Bakker krijgt wat ze verdient’

„Dat ze ermee weg komt vind ik heel bizar”, vertelt ze voor de camera van het programma. „Ik denk dat ze gewoon een soort arrogantie heeft dat ze denkt dat ze overal mee wegkomt.”

Ook voegt Bea er aan toe: „Op zich niet verrassend, ik wist natuurlijk al dat ze zo werkte. Al ben ik wel met stomheid geslagen dat ze het nog steeds zo doet.”

Eerder hebben influencers en oud medewerkers tegenover RTL Boulevard beweerd dat Sonja een aantal recepten heeft overgenomen. Haar Instagramaccount is inmiddels al een tijdje uit de lucht, nadat mensen het massaal hebben gerapporteerd bij het sociale medium.

Zelf liet ze in een reactie over die kwestie weten aan Shownieuws: „Ik heb een team dat voor mij de content plaatst en met die mensen heb ik overleg om te kijken of er iets fout is gegaan. Meer informatie kan ik dus op dit moment niet geven. Alles is in werking gezet."