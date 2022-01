Heidi Klum sluit meer muziek niet uit

Heidi werd gevraagd om het themanummer van het nieuwe seizoen van Germany’s Next Top Model, dat zij presenteert, te maken. Het model was gelijk enthousiast en vroeg Snoop Dogg om mee te werken aan de single die Chai Tea with Heidi heet.

Het dancenummer is volgens Heidi niet het begin van een carrièreswitch, maar ze weet niet hoe de toekomst zal lopen. „Ik heb altijd dingen gedaan waarvan ik niet wist dat ze op mijn pad lagen en die dingen zijn soms het allerleukst. Zo was ik bijvoorbeeld nooit van plan te acteren, maar toen deed ik zes afleveringen van Spin City met Michael J. Fox, Sex and the City met Sarah Jessica Parker en had ik kleine rollen in films.”

Nieuwe dingen

Het model vindt het leuk om nieuwe dingen te proberen. „En dat is deze single ook.”

Ze hoopt dat mensen het een leuk nummer vinden. „Maar het feit dat ik het ben moet niet de belangrijkste reden daarvoor zijn. Ik wil dat mensen zeggen: wauw, dit is echt een cool dancenummer. En dat ik toevallig diegene ben die het zingt.”