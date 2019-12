Gouden bokaal was pronkstuk van Oranjes

— Al 140 jaar stond de gouden bokaal met het verhaal van Diana en Actaeon van Paulus van Vianen - ’de Rembrandt onder de edelsmeden’ - hoog op het verlanglijstje van het Amsterdamse Rijksmuseum. Dankzij een genereus langdurig bruikleen van de familie Wessels is de unieke beker, die ooit het grootste pronkstuk was in het kunstkabinet van de Oranjes, nu voor iedereen te bewonderen in onze Nationale schatkamer.