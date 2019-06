Tristan wenst ex Khloé fijne verjaardag

„Fijne verjaardag Khloé”, schreef de basketballer onder de foto. „Je bent de mooiste persoon van binnen en van buiten die ik ooit heb ontmoet. Bedankt dat je zo’n geweldige moeder bent voor ons prinsesje True. Ze is gezegend om iemand als jij te hebben naar wie ze op kan kijken. Ik wens je niks anders dan succes en heel veel geluk.”

Het stel ging vier maanden geleden uit elkaar, nadat bekend werd dat Tristan was vreemdgegaan met Jordyn Woods. Woods was de beste vriendin van Khloés jongere halfzusje Kylie Jenner. In een aflevering van de realityshow Keeping Up With The Kardashians zei Khloé over het schandaal: „Ook al doen sommige mensen je pijn, ik weet dat als ze zich hierdoor beter voelen, dat ik sterk genoeg ben om de persoon te zijn die ze beter maakt. Het is gewoon vervelend dat het zo in het openbaar moet.”