Snelle nieuwe coach The Voice Kids

De 24-jarige Snelle gaat in de rode, ronddraaiende stoelen plaatsnemen naast Ali B, Miss Montreal en Ilse DeLange. Van laatstgenoemde werd eerder al bekend dat zij de plek van Marco Borsato overneemt. Snelle zelf vervangt Anouk, die in seizoen acht en negen coach was.

Voordat de kinderen mogen gaan zingen is het eerst de beurt aan ouderen in The Voice Senior. Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Frans Bauer zijn de coaches in het programma dat na de zomer weer wordt uitgezonden op RTL 4. Ook hier keert Marco Borsato niet terug. Wie hem vervangt wordt binnenkort bekendgemaakt.