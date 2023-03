Geen nieuwe rechtszaak tegen Harvey Weinstein in Los Angeles

De 70-jarige Weinstein werd eind vorig jaar in Los Angeles schuldig bevonden aan een zedenmisdrijf bij één slachtoffer. Over andere gevallen werd de jury het niet eens en zou de rechter op een later moment bepalen wat daarmee zou gebeuren. Nu is dus besloten dat die aanklachten worden geseponeerd. Vorige maand werd Weinstein in de zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar.

Die straf kwam bovenop een celstraf van 23 jaar die hij in 2020 in New York kreeg wegens aanranding en verkrachting. Vanwege de zaak in Los Angeles zat Weinstein tijdelijk daar vast. Hij zal nu weer teruggaan naar New York.

De producer van films als Shakespeare in Love en Pulp Fiction werd door tientallen vrouwen, onder wie bekende actrices, beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onthullingen over zijn jarenlange wangedrag leidde tot de #MeToo-beweging.