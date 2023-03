Premium Het beste van De Telegraaf

Geen nieuwe zaak tegen ’monster’ Harvey Weinstein: ’Trieste dag’

Harvey Weinstein hoeft zich geen zorgen meer te maken over een nieuwe rechtszaak in Los Angeles. Een rechter heeft dinsdag de drie resterende seksaanklachten tegen de omstreden filmproducent geseponeerd. Een van de vermeende slachtoffers reageert teleurgesteld. „Tien jaar lang heb ik alles uit de kast gehaald om gerechtigheid te krijgen voor wat hij mij heeft aangedaan. Dat is helaas niet gelukt.”