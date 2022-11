Nick Carter ’dankbaar’ voor tijd met familie

„Zo dankbaar dat ik wat tijd met al mijn geliefden op Thanksgiving mag doorbrengen. We hopen dat jullie ook allemaal een geweldige tijd hebben gehad”, schrijft Carter bij een foto van hem en zijn gezin.

Aaron Carter werd op 5 november even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hij werd volgens TMZ dood aangetroffen in bad. Hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk. Hij werd 34 jaar.