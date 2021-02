Ex-vriendin (25) voetballer Jérôme Boateng dood aangetroffen in woning

Volgens de plaatselijke politie zijn er geen verdachte omstandigheden aangetroffen. De in Polen geboren Lenhardt werd negen jaar geleden bekend na haar deelname aan tv-show Germany’s Next Top Model.

Het model kwam afgelopen week in het nieuws toen er na vijftien maanden een einde was gekomen aan haar relatie met de Duitse voetballer Jérôme Boateng. Het was de Bayern München-verdediger die de breuk bekendmaakte, kort nadat het model – met alcohol in haar bloed – een ongeluk had veroorzaakt met zijn auto.

Leugens en ontrouw

Boateng liet weten dat het ’tijd was om verantwoordelijkheid te nemen en te handelen in het belang van zijn familie’. Ook maakte de voetballer excuses aan ’iedereen die hij heeft gekwetst, en met name zijn ex-vriendin Rebecca en hun kinderen’.

Lenhardt sloeg vervolgens terug door te zeggen dat juist zíj de relatie had beëindigd vanwege Boatengs ’leugens en voortdurende ontrouw’. In het laatste Instagram-bericht dat ze met haar volgers deelde, schreef ze: „Dit is waar je de grens trekt. Genoeg.”

De waarheid

Het nieuws van Lenhardts overlijden werd woensdagochtend bevestigd door collega-model Sara Kulka, die op Instagram een foto deelde waarop ze te zien is met haar vriendin. Bij de foto schrijft ze een mysterieuze tekst: „Rust zacht. Jij geweldig persoon. Ik mis je en wat had ik graag afscheid van je willen nemen. Ik hoop dat je nu je rust vindt en dat de waarheid boven water komt. Ik weet hoe graag je dat wilde. Ik zal je nooit vergeten en ik ken niemand die zo goed kon lachen als jij. Ik zal jouw familie veel kracht geven.”

Praten over zelfdoding kan (anoniem) op de site van 113 Zelfmoordpreventie (www.113.nl), of bel gratis 0800-0113.