’Bruce Springsteen slingerde en rook naar alcohol op het moment van zijn arrestatie’

De 71-jarige zanger zou in november in een natuurgebied in Sandy Hook in New Jersey een shot tequila achterover hebben geslagen en daarna op zijn motor zijn gestapt. Een agent zag dat en hield Springsteen staande omdat hij alcohol dronk op verboden terrein. Toen merkte hij ook op dat de fles tequila helemaal leeg was.

Bekijk ook: Bruce Springsteen gearresteerd voor rijden onder invloed

Volgens Springsteen had hij slechts twee shotjes gehad maar bij de daaropvolgende test kwam hij er niet goed uit. Volgens de politie rook de zanger naar alcohol, slingerde de zanger en nam hij 45 stappen terwijl hij er maar 18 hoefde te doen.

Eerder donderdag meldde The Asbury Park Press in New Jersey nog op basis van een bron dicht bij het onderzoek dat bij Springsteen een alcoholpromillage van 0,02 werd vastgesteld, wat maar een kwart is van de toegestane limiet van 0,08. De lokale krant heeft de autoriteiten gevraagd om opheldering.