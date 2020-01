’Zondagskind’ Rolf Wouters terug op de buis: gaat hij weer scoren?

De in de jaren 90 populaire quizmaster Rolf Wouters, hier op een foto uit 1994, komt na vele jaren terug op de buis. Ⓒ ANP

Amsterdam - Rolf Wouters keert na vijftien jaar terug op televisie met een eigen programma. De presentator, die in de jaren 90 de ene tv-hit na de andere presenteerde, is vanaf april te zien als quizmaster in Split screen op SBS6. Maar waar was hij al die tijd?