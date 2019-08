Jan Keizer en Anny Schilder in december voor het laatst op podium

Jan en Anny spelen tijdens hun afscheid als duo voor de laatste keer samen hun grootste hits. Ook zijn er gastoptredens van Jan Smit, Ancora en het Volendams Opera Koor. De zanger en zangeres worden tijdens het televisieconcert begeleid door een twintigkoppig orkest.

Voor het tweetal is het een waardige afsluiting. „Het is fantastisch om op deze manier afscheid te nemen van het leven als professioneel zanger. Alles komt samen bij dit laatste concert: de fans, mooie muziek en dierbare gastartiesten”, aldus Jan. Anny, die anders dan Jan wel nog in haar eentje wil blijven optreden, is het hiermee eens. „Ik kijk enorm uit naar dit bijzondere concert. Het is een mooie gelegenheid om alle fans te bedanken voor hun jarenlange steun.”

De twee kondigden vorig jaar al aan het als duo eind dit jaar voor gezien te houden. Ze waren tussen 1976 en 1984 de gezichten van de succesvolle popgroep. Na jaren niet meer samen op het podium te hebben gestaan, kwamen de twee in 2009 weer bij elkaar en verschenen er ook enkele albums.