Married at first sight - aflevering 17 Mafs: Alles komt goed, alleen nu even niet

Het lijkt zo goed te gaan, hoog in de bergen tussen Patricia en Stephan.

Volgens presentator Carlo Boszhard is de tijd aangebroken om knopen door te hakken. De stellen die elkaar ongezien het ja-woord gaven zijn immers ’al’ een paar weken getrouwd en ze moeten nu bij zichzelf te rade gaan: gaan we hier energie en tijd in steken? Drama, tranen en ongemak gegarandeerd. Heerlijk. Voor de kijker dan.