Sia adopteert zoon

De Australische laat zich dat nieuws ontvallen in een verhaal dat ze vertelt over Diplo. Sia vormt samen met de muziekproducent en rapper Labyrinth trio LSD, en in de groep spelen nog weleens seksuele spanningen op, zo laat ze weten.

„Een groot deel van onze relatie bestaat uit onze pogingen geen seks met elkaar te hebben”, aldus de muzikante over haar band met Diplo. „Hij is super-duper hot, maar dat zou onze zakelijke band kapotmaken.”

Toch deed ze haar collega afgelopen jaar een pikant voorstel. „Ik heb hem een smsje gestuurd waarin ik zei: ’Luister, je bent een van de vijf mensen waar ik me seksueel door voel aangetrokken. En nu ik besloten heb om de rest van mijn leven single te blijven, ik een zoon geadopteerd heb en geen tijd heb voor een relatie, kun je me altijd bellen als je interesse hebt in vrijblijvende seks.”