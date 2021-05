Gordon in België aan de slag

Zijn woordvoerder stelt dat ’het programma toevallig op zijn pad kwam, maar dat hij het heel leuk vindt om iets te doen in België.’ Wat voor programma het wordt, is niet duidelijk. Ook is niet bekend voor welke Vlaamse zender het is en wanneer het programma van start gaat.

Op Instagram deelt Gordon donderdagavond een foto van hem met Laura Tesoro, onder meer bekend als coach in de Vlaamse versie van The Voice Kids. „In België geweest voor een heel tof project en daar kwam ik Laura Tesoro tegen!”

In Nederland maakt Gordon programma’s voor SBS6, zoals Gordon & Patty, DanceSing, 5 tegen 5, The Cube en Gordon tegen Dino. Daarvoor werkte Gordon voor RTL4.