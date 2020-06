Snoop Dogg wist niet dat hij mocht stemmen

„Ik dacht al die jaren dat je niet mocht stemmen als je een strafblad hebt”, vertelde Snoop aan het Amerikaanse radiostation Real 92.3. De 48-jarige rapper is sinds zijn middelbareschooltijd onder meer veroordeeld voor het bezit van wapens en drugs. Inmiddels is zijn strafblad ’schoongeveegd’.

In november is Snoop van plan om tegen de zittende president Donald Trump te stemmen. „We moeten het verschil maken. Ik kan er niet alleen maar over praten om vervolgens niets te doen”, aldus de rapper, die Trump al meerdere malen fel bekritiseerde.