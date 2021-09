Privébeelden van koningin Elizabeth in docu prins Philip

In de al eerder vrijgegeven trailer Prince Philip: The Royal Family Remembers halen onder anderen kleinzoons Harry en William herinneringen op aan hun opa. Andere royals die aan het woord komen zijn Philips kinderen Charles, Anne, Andrew en Edward en hun kinderen. Ook personeel van Buckingham Palace komt aan het woord. Van Charles is het mogelijk laatste gesprek met zijn vader te zien. Het is een telefoongesprek dat een dag voor het overlijden van de hertog is opgenomen en gaat over diens aanstaande verjaardagsfeest. „Dan moet ik wel nog in leven zijn hè?”, reageert Philip daarop. Charles kon er op dat moment wel om lachen. „Ik wist dat je dat zou zeggen!”

De film was oorspronkelijke bedoeld om de honderdste verjaardag van de hertog van Edinburgh te vieren. De man van koningin Elizabeth zou die leeftijd op 10 juni dit jaar bereiken, maar stief enkele maanden ervoor op 9 april. De film werd daarop aangepast en bewerkt en is nu te zien als eerbetoon aan de man die 73 jaar aan de zijde van de koningin stond. De gesprekken in de documentaire zijn zowel voor als na de dood van Philip opgenomen. De film, die een uur duurt, is om 22.00 uur Nederlandse tijd te zien bij BBC One.

Elizabeth

Koningin Elizabeth is niet geïnterviewd voor de documentaire, maar stelde wel haar privéarchief open voor de filmmakers. Daaruit pikten zij niet eerder uitgezonden beelden, onder meer van Philip als vader van zijn twee oudsten Charles en Anne. Te zien is hoe Philip op een driewieler plezier maakt op het bordes van hun woonhuis. Een jonge koningin Elizabeth holt achter het gezelschap aan.