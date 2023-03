Malia Obama werkt mee aan nieuwe serie

Janine Nabers, die de serie samen met Glover bedacht en produceerde, liet zich tegenover Entertainment Tonight zeer positief uit over de jonge Obama. „Sommige van haar pitches waren zo wild als de hel. Ze waren gewoon zo goed en tegelijk zo grappig. Ze is een ongelofelijke schrijfster, ze legde veel op tafel. Ze is echt heel erg toegewijd aan haar vak.”

De serie Swarm volgt de jonge vrouw Dre, die door haar obsessie met een popster in een duistere wereld terechtkomt.

Swarm is de eerste tv-productie waarvoor Malia als schrijver aan het werk is gegaan. Eerder liep ze stages bij de HBO-serie Girls en bij de Weinstein Company. De serie is ook het acteerdebuut van Billie Eilish. De Amerikaanse zangeres is in de psychologische thrillerserie te zien als sekteleider.