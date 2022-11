Regisseur Paul Haggis schuldig bevonden in verkrachtingszaak

Het slachtoffer, Haleigh Breest, is een voormalig medewerker van een filmevenement in New York. De inmiddels 69-jarige Haggis nam haar in 2013 na een evenement mee naar zijn hotelkamer waar hij haar dwong tot orale seks en vervolgens overging op verkrachting.

Haggis, die in 2006 twee Oscars won met zijn film Crash, beweerde altijd dat de seksuele ontmoeting met wederzijdse instemming was. Hij wordt in de zaak niet strafrechtelijk vervolgd.

Afgelopen zomer werd de regisseur in Italië ook beschuldigd van seksueel misbruik. De rechtbank in de stad Lecce besloot echter geen verder onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen.